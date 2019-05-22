Климпуш-Цинцадзе: сотрудничество Украины с НАТО не ограничивается сектором безопасности и обороны

“Гуманитарное взаимодействие с НАТО в очередной раз подчеркивает, что наша интеграция в НАТО происходит в совершенно разных сферах — не только безопасности и обороны. Одновременно с получением помощи, которую предоставляет Агентство по поддержке и снабжения НАТО, мы имеем возможность развивать наших специалистов в других смежных отраслях”, — подчеркнула представительница правительства.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что в условиях войны на востоке медицинская и психологическая реабилитация раненых является одним из главных приоритетов для Украины. “Нам нужно еще поработать с разными министерствами и Верховной Радой для того, чтобы законодательно обеспечить работу действительно эффективной системы. Также необходимо процедурно закрепить возможности для всех военных, нуждающихся в такой помощи”, — отметила Вице-премьер-министр.

Стоит также добавить, что лакмусовой бумажкой того, как Украина движется в НАТО, станет выполнение Украиной закона о национальной безопасности. Об этом на мероприятиях в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.