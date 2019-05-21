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Климпуш-Цинцадзе: “лакмусовим папірцем” на шляху до НАТО є закон про нацбезпеку

Климпуш-Цинцадзе: “лакмусовим папірцем” на шляху до НАТО є закон про нацбезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Лакмусовим папірцем того, як Україна рухається до НАТО, стане виконання Україною закону про національну безпеку. Про це сьогодні на заходах у Києві заявила віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

“Як на мене, лакмусовим папірцем того, як ми рухаємось до Альянсу, найближчим часом буде виконання Україною закону про національну безпеку. Є конкретний план, є конкретні завдання, які необхідно реалізовувати вже зараз, не відкладаючи на потім. Тут потрібна міцна взаємодія і уряду, і Президента, і Верховної Ради, і громадянського суспільства, і ЗМІ”, — зазначила вона.

За словами віце-прем’єрки, членство України у НАТО не є ефемерним завданням, не є питанням далекого майбутнього, але є завданням для роботи великої кількості людей на своїх посадах.

“Хочу підкреслити, що членство в Альянсі — це не є якесь ефемерне завдання. Це - завдання для роботи великої кількості людей на своїх посадах. І це не є питання далекого майбутнього, а є дуже конкретним завданням і для державних службовців, і для наших військових, і для наших громадських активістів. Вибір українського народу щодо незворотності європейської і євроатлантичної інтеграції абсолютно підтримується нашими партнерами в Альянсі”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві відбулись заходи з нагоди 70-річчя НАТО.

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