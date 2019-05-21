Климпуш-Цинцадзе: “лакмусовим папірцем” на шляху до НАТО є закон про нацбезпеку

“Як на мене, лакмусовим папірцем того, як ми рухаємось до Альянсу, найближчим часом буде виконання Україною закону про національну безпеку. Є конкретний план, є конкретні завдання, які необхідно реалізовувати вже зараз, не відкладаючи на потім. Тут потрібна міцна взаємодія і уряду, і Президента, і Верховної Ради, і громадянського суспільства, і ЗМІ”, — зазначила вона.

За словами віце-прем’єрки, членство України у НАТО не є ефемерним завданням, не є питанням далекого майбутнього, але є завданням для роботи великої кількості людей на своїх посадах.

“Хочу підкреслити, що членство в Альянсі — це не є якесь ефемерне завдання. Це - завдання для роботи великої кількості людей на своїх посадах. І це не є питання далекого майбутнього, а є дуже конкретним завданням і для державних службовців, і для наших військових, і для наших громадських активістів. Вибір українського народу щодо незворотності європейської і євроатлантичної інтеграції абсолютно підтримується нашими партнерами в Альянсі”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві відбулись заходи з нагоди 70-річчя НАТО.



