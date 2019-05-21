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Климпуш-Цинцадзе: "лакмусовой бумажкой" на пути в НАТО является закон о нацбезопасности

Климпуш-Цинцадзе: "лакмусовой бумажкой" на пути в НАТО является закон о нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 9985 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Лакмусовой бумажкой того, как Украина движется в НАТО, станет выполнение Украиной закона о национальной безопасности. Об этом сегодня на мероприятиях в Киеве заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Как по мне, лакмусовой бумажкой того, как мы двигаемся в Альянс, в ближайшее время будет выполнение Украиной закона о национальной безопасности. Есть конкретный план, есть конкретные задачи, которые необходимо реализовывать уже сейчас, не откладывая на потом. Здесь нужно крепкое взаимодействие и правительства, и президента, и Верховной Рады, и гражданского общества, и СМИ", - отметила она.

По словам вице-премьера, членство Украины в НАТО не является эфемерной задачей, не вопрос далекого будущего, но является задачей для работы большого количества людей на своих должностях.

"Хочу подчеркнуть, что членство в Альянсе - это не какая-то эфемерная задача. Это - задача для работы большого количества людей на своих должностях. И это не вопрос далекого будущего, а очень конкретная задача и для государственных служащих, и для наших военных, и для наших общественных активистов. Выбор украинского народа относительно необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается нашими партнерами в Альянсе", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве состоялись мероприятия по случаю 70-летия НАТО.

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