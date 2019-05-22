Климпуш-Цинцадзе: співпраця України з НАТО не обмежується сектором безпеки й оборони

“Гуманітарна взаємодія з НАТО вкотре підкреслює, що наша інтеграція до Альянсу відбувається в абсолютно різних сферах — не тільки безпеки та оборони. Одночасно з отриманням допомоги, яку надає Агенція з підтримки і постачання НАТО, ми маємо можливість розвивати наших фахівців в інших суміжних галузях”, — підкреслила представниця Уряду.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що в умовах війни на сході медична і психологічна реабілітація поранених є одним із головних пріоритетів для України. “Нам потрібно ще попрацювати з різними міністерствами та Верховною Радою для того, щоб законодавчо забезпечити роботу справді ефективної системи. Також необхідно процедурно закріпити можливості для всіх військових, що потребують такої допомоги”, — зауважила Віце-прем’єр-міністр.

Варто також додати, що лакмусовим папірцем того, як Україна рухається до НАТО, стане виконання Україною закону про національну безпеку. Про це на заходах у Києві заявила віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.