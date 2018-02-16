Климкин встретится с Лавровым: поговорят о миротворцах и заложниках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отдельно встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
"Состоится встреча с Лавровым - с ним будет тематика несколько иная. Только заложники. Это фантастически важно - сейчас это блокируется. На последней встрече в Минске Ирине Геращенко угрожали. То есть они (представители ОРДЛО - ред.) выходят из под контроля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД РФ: встреча в "нормандском формате" в Мюнхене обрабатывается
Скажу Лаврову, что они должны свою оккупационную администрацию контролировать. Нарушу обязательно вопрос о наших политических заключенных, поскольку в рамках "нормандской четверки" он как всегда это (обсуждать - ред.) отказывается.
И, конечно, буду говорить о том, как долна выглядеть миротворческая миссия. Сейчас многие спекулируют на эту тему ", - сообщил Климкин.
Напомним, сегодня в столице федеральной Баварии начинается пятьдесят четвёртая международная Конференция по безопасности.