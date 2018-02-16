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Клімкін зустрінеться з Лавровим: поговорять про миротворців та заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін окремо зустрінеться з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Про це він повідомив, під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.

“Відбудеться зустріч з Лавровим — з ним буде тематика дещо інша. Тільки заручники. Це фантастично важливо — зараз це блокується. На останній зустрічі у Мінську Ірині Геращенко погрожували. Тобто вони (представники ОРДЛО — ред.) виходять з під контролю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС РФ: зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені опрацьовується

Скажу Лаврову, що вони мають свою окупаційну адміністрацію контролювати. Порушу обов’язково питання про наших політичних в’язнів, оскільки в рамках "нормандської четвірки" він як завжди це (обговорювати — ред.) відмовляється.

І, звичайно, буду говорити про те, як має виглядати миротворча місія. Зараз багато спекуляції на цю тему”, — повідомив Клімкін.

Нагадаємо, сьогодні в столиці федеральної Баварії розпочинається 54-а міжнародна Конференція з безпеки.

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