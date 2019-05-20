Климкин заявил, что пойдет на следующие парламентские выборы самовыдвиженцем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он никогда не был членом БПП и становиться не собирается, поэтому на следующие парламентские выборы пойдет самовыдвиженцем. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"На самом деле, я членом БПП никогда не был и становиться не собираюсь. Я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и по качеству идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям и идей открыт. Я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не в списки. Вокруг родной Киев, я многое здесь делал, поэтому самовыдвиженцем и все круто", - сказал он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.