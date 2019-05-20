Клімкін заявив, що піде на наступні парламентські вибори самовисуванцем
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він ніколи не був членом БПП і ставати не збирається, тому на наступні парламентські вибори піде самовисуванцем. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Насправді, я членом БПП ніколи не був і ставати не збираюся. Я на сьогодні взагалі не бачу партійних проектів, які б за якістю людей і за якістю ідей були б дуже достойними, тому до пропозицій та ідей відкритий. Я вважаю, що потрібно бути ближче бути до людей, а не до списків. Навколо рідний Київ, я багато чого тут робив, тому самовисуванцем і все суперово”, — сказав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.