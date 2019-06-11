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Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

Киев • УНН

 • 9265 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает УНН.

Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

По его словам, чтобы вступить в ЕС к 2025 году, Украина давно должна была начать переговоры.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении", — отметил министр.

Он также считает, что Украине необходимо приступить к переговорам "буквально завтра". В то же время Климкин предположил, что Украине удастся это сделать. "Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично", — добавил министр.

Напомним, в новой стратегии ЕС до 2024 года оставили возможность расширения союза.

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