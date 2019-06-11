Клімкін засумнівався в шансах України вступити в ЄС в найближчі 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засумнівався в можливості України вступити до Європейського союзу в найближчі 10 років. Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє УНН.
За його словами, щоб вступити в ЄС до 2025 року, Україна давно повинна була почати переговори.
"У черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії щодо ймовірних термінів вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати у ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок. Хтось чув, що вступатимемо в ЄС у 2025. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що за 10 років – вже реальніше, але все ще дурниця", - зазначив міністр.
Він також вважає, що Україні необхідно приступити до переговорів "буквально завтра". У той же час Клімкін припустив, що Україні вдасться це зробити. "Ми це точно зробимо. Але для цього нам потрібно точно стати на голову краще за всіх попередніх кандидатів. Це я без жартів і дуже реалістично", - додав міністр.
Нагадаємо, у новій стратегії ЄС до 2024 року залишили можливість розширення союзу.