Климкин отправился на встречу с главами МИД стран "Большой семерки"

“А теперь в Торонто — на встречу с нашими друзьями — министрами иностранных дел „Большой семерки“. Главные темы — солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка наших реформ. Жду суперовую дискуссию”, — написал Климкин.

Как сообщал УНН, в начале апреля Украину пригласили на встречу министров иностранных дел G7, которая должна состояться 22 апреля.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Канада сможет продвигать интересы Украины во время своего председательства в “Большой семерке”.

А теперь в Торонто — на встречу с нашими друзьями — министрами иностранных дел “Большой семерки”. Главные темы — солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка наших реформ. Жду Замечательно дискуссию :) pic.twitter.com/BrKunUWZ1m