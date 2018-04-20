Клімкін вирушив на зустріч з головами МЗС країн “Великої сімки”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України павло Клімкін у п’ятницю вирушив до Торонто, де відбудеться зустріч “Великої сімки” на рівні голів МЗС. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“А тепер до Торонто — на зустріч з нашими друзями — міністрами закордонних справ „Великої сімки“. Головні теми — солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ. Очікую на суперову дискусію”, — написав Клімкін.
Як повідомляв УНН, на початку квітня Україну запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7, яка має відбутись 22 квітня.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, як Канада зможе просувати інтереси України під час свого головування у “Великій сімці”.
А тепер до Торонто – на зустріч з нашими друзями – міністрами закордонних справ «Великої сімки». Головні теми – солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ. Очікую на суперову дискусію :) pic.twitter.com/BrKunUWZ1m— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 апреля 2018 г.