Климкин отреагировал на продолжение строка заключения Балуху

"Россия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и чье-то другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать", - написал он.



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Как сообщал УНН, 24 апреля, так называемый суд Крыма незаконно увеличил время нахождения политзаключенного Владимира Балуха в колонии РФ.