Климкин отреагировал на продолжение строка заключения Балуху
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кремль продолжает пытать украинских политзаключенных. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Россия незаконно продолжила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и чье-то другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать", - написал он.
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Как сообщал УНН, 24 апреля, так называемый суд Крыма незаконно увеличил время нахождения политзаключенного Владимира Балуха в колонии РФ.