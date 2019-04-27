Клімкін відреагував на продовження строка ув'язнення Балуху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кремль продовжує катувати українських політв'язнів. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
"Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення,не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати політв’язнів, але нас не зламати", - написав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін говоритиме про мовний закон з Сіярто за два тижні
Як повідомляв УНН, 24 квітня, так званий суд Криму незаконно збільшив час знаходження політв'язня Володимира Балуха в колонії РФ.