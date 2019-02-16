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Климкин рассказал, какие темы больше всего обсуждают на Мюнхенской конференции

Климкин рассказал, какие темы больше всего обсуждают на Мюнхенской конференции

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Строительство "Северного потока-2", деятельность "Газпрома", оккупация Азовского моря и Керченского пролива, а также освобождение украинских политзаключенных и военнопленных - ключевые темы, которые обсуждаются на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находясь в Мюнхене, передает УНН.

"Среди тем, которые очень горячо обсуждаются - "Северный поток". Есть решение, и мы о нем говорили, о том, чтобы европейское правило применялось к "Северному потоку". Нам нужно сейчас понять, как это будет делаться? Достаточно ли этого будет, чтобы "Газпром" не мог манипулировать нашими партнерами, в смысле поставок?" - сказал он.  

Как отметил Климкин второй темой является деятельность "Газпрома": "Он (" Газпром "- ред.) вактически покупает европейские компании, поскольку те условия по которым они финансируют "Северный поток", они не являются типичными для такого типа проектов".

Однако, по словам министра, не во всех темах возможно достигаеть поставленных целей, в частности в вопросе оккупации Азовского моря, Керченского пролива и освобождения наших политзаключенных и военнопленных.

"Мы точно не достигли того, чего хотели и такая тема, которая звучит это: оккупация Азовского моря, Керченского пролива и это освобождение наших политзаключенных и военнопленных. Сейчас все почувствовали, что Кремль использует наших ребят, как некий товар для торговли - политический рынок ", - сказал министр.

Он отметил, что украинская сторона будет пытаться всеми возможными средствами усилить давление, чтобы эти насущные проблемы решились.

Как ранее сообщал УНН, Климкин рассказал, что в ЕС озвучат персональные санкции против России.

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