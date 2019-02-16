В ЄС озвучать персональні санкції проти Росії - Клімкін

“Всі вже розуміють, що просто домовлятися про щось з Росією вже за визначенням неможливо. Це завершено, з точки зору того, що потрібно вибудовувати чітку стратегію протидії. Звичайно це санкції, вони дуже символічні. На засіданні міністерстві закордонних справ Європейського Союзу ви почуєте від Федеріки Могеріні персональні санкції”, - зазначив Клімкін.



Він наголосив, що на цьому засідання ЄС обговорять реальний план підтримки України щодо окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму.



“Для мене головне, і я не жартую, що на цьому засіданні буде обговорюватись реальний цілеспрямований план щодо підтримки і українського Донбасу, і українського Півдня. Мій данський колега, після відвідин Маріуполя, буде готувати коротку відповідь і на основі цього розпочнеться внутрішнє обговорення і в Європейській комісії і в європейських структурах, що можна зробити дуже швидко, розуміючи ступінь російського втручання у вибори, при цьому на усіх рівнях і президентських, і місцевих, розуміючи, що Росія може маніпулювати і маніпулює виборами” – додав міністр.



Він також зазначив, що обговорюватимуться питання як підтримати Україну за рахунок інфраструктурних проектів та за допомогою проектів спрямованих на розвиток людського капіталу.



Раніше УНН повідомляв, у ЄС узгодили санкції за інцидент на Азові проти восьми осіб.