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В ЕС озвучат персональные санкции против России - Климкин

В ЕС озвучат персональные санкции против России - Климкин

Киев  •  УНН

 • 10574 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В понедельник, 18 февраля, в ЕС обсудят введение персональных санкций против Российской Федерации. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находясь в Мюнхене, передает УНН.

"Все уже понимают, что просто договариваться о чем-то с Россией уже по определению невозможно. Это завершено, с точки зрения того, что нужно выстраивать четкую стратегию противодействия. Обычно это санкции, они очень символичны. На заседании министерстве иностранных дел Европейского Союза вы услышите от Могерини персональные санкции", - отметил Климкин.

Он отметил, что на этом заседании ЕС обсудят реальный план поддержки Украины в отношении оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

"Для меня главное, и я не шучу, что на этом заседании будет обсуждаться реальный целенаправленный план по поддержке и украинского Донбасса, и украинского Юга. Мой датский коллега, после посещения Мариуполя, будет готовить краткий ответ и на основе этого начнется внутреннее обсуждение и в Европейской комиссии и в европейских структурах, что можно сделать очень быстро, понимая степень российского вмешательства в выборы, при этом на всех уровнях и президентских, и местных, понимая, что РФ может манипулировать и манипулирует выборами", - добавил министр.

Он также отметил, что будут обсуждаться вопросы как поддержать Украину за счет инфраструктурных проектов и с помощью проектов, направленных на развитие человеческого капитала.

Ранее УНН сообщал, в ЕС согласовали санкции за инцидент на Азове против восьми человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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