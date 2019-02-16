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Клімкін розповів, які теми найбільше обговорюють на Мюнхенські конференції

Клімкін розповів, які теми найбільше обговорюють на Мюнхенські конференції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Будівництво "Північного потоку-2", діяльність “Газпрому”, окупація Азовського моря та Керченської протоки, а також звільнення українських політв’язнів та військовополонених – ключові теми, які обговорюються на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуваючи в Мюнхені, передає УНН.

“ Серед тем, які дуже гаряче обговорюються - "Північний потік". Є рішення, і ми на ньому наголошували, стосовно того, щоб європейське правило застосовувалось до "Північного потоку". Нам потрібно зараз зрозуміти, як саме це буде робитися? Чи достатньо цього буде, щоб “Газпром” не міг маніпулювати нашими партнерами, в сенсі поставок?” - сказав він. 

Як зазначив Клімкін другою темою є діяльність “Газпрому”: “Він (“Газпром” - ред.) фактично купує Європейські компанії, оскільки ті умови за якими вони фінансують "Північний потік", вони не є типовими для такого типу проектів”.

Водночас, за словами міністра, не у всіх темах можливо досягається поставлених цілей, зокрема у питанні окупації Азовського моря, Керченської протоки та звільнення наших політв’язнів і військовополонених.

“Ми точно не досягли того, чого хотіли і така тема, яка звучить це: окупація Азовського моря, Керченської протоки і це звільнення наших політв’язнів і військовополонених. Зараз всі відчули, що Кремль використовує наших хлопців, як певний товар для торгівлі – політичний базар“, - сказав міністр.

Він наголосив, що українська сторона намагатиметься всіма можливими засобами посилити тиск, щоб ці нагальні проблеми вирішились.

Як раніше повідомляв УНН, Клімкін розповів, що в ЄС озвучать персональні санкції проти Росії.

Українські Національні Новини

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