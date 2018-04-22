Климкин рассказал подробности разговора на встрече в рамках G7

"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированы Крым & Донбасс", - написал Климкин в Twitter.

Кроме того, по его словам, "Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства".

"Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.

Как сообщал УНН, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.