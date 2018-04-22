Климкин рассказал подробности разговора на встрече в рамках G7
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил всех министров иностранных дел стран G7 за дружескую беседу и рассказал подробности встречи, передает УНН.
"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированы Крым & Донбасс", - написал Климкин в Twitter.
Кроме того, по его словам, "Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства".
"Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7.
Как сообщал УНН, участие министра иностранных дел Украины в мероприятии должно способствовать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и итоговых документах G7 в 2018 году.