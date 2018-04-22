Клімкін розповів подробиці розмови на зустрічі у рамках G7
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував всім міністрам закордонних справ країн G7 за дружню розмову та розповів подробиці зустрічі, передає УНН.
"Дякую Христі Фріланд та всім міністрам ЗС країн G7 за дружню розмову. Обговорили окуповані Крим&Донбас", - написав Клімкін у Twitter.
Крім того, за його словами, "Україну сприймають як невід’ємну частину вільного світу, спільного демократичного простору".
"Наші партнери з G7 атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні у Торонто розпочалось спецзасідання щодо України у рамках G7.
Як повідомляв УНН, участь міністра закордонних справ України у заході має сприяти належному відображенню “українського питання” у дискусіях та підсумкових документах G7 у 2018 році.