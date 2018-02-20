Климкин: размещение миротворцев на Донбассе займет 6-10 месяцев

“Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, а это достаточно масштабная миссия, потребуется 6-9-10 месяцев как минимум, не исключено, что даже больше”, — заявил министр.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул: “Важно, чтобы это происходило так, чтобы Россия не могла это заморозить на каком-то этапе и использовать это для давления на нас, и на Запад. Это должно быть не географическая логика — с линии соприкосновения и дальше, а функциональная. Сначала жесткая безопасность, затем вся безопасность, а потом только подготовка к следующим выборам и некий политический компонент”.

Он также отметил, что: “Старт миротворческой миссии на Донбассе должен начаться только после выхода российских войск из временно оккупированных территорий на Востоке Украины. Любые другие опции — это замораживание. А замораживание — это ситуация, которая взорвется в каждую секунду, и Россия безусловно использует это”.

Как сообщал УНН, Украина в июне планирует подать меморандумы о нарушении Российской Федерацией конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время подписания Президентом распоряжения относительно представительства Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.