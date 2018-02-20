Клімкін: розміщення миротворців на Донбасі займе 6-10 місяців

“Якщо буде прийнято політичне рішення, то, як правило, в ООН на розгортання місії, а це досить масштабна місія, буде потрібно 6-9-10 місяців як мінімум, не виключено, що навіть більше”, — заявив міністр.

Голова дипломатичного відомства наголосив: “Важливо, щоб це відбувалося так, щоб Росія не могла це заморозити на якомусь етапі і використати це для тиску на нас, і на Захід. Це має бути не географічна логіка — з лінії дотику і далі, а функціональна. Спочатку жорстка безпека, потім вся безпека, а потім тільки підготовка до наступних виборів і якийсь політичний компонент”.

Він також зазначив, що: “Старт миротворчої місії на Донбасі має розпочатися лише після виходу російських військ з тимчасово окупованих територій на Сході України. Будь-які інші опції — це замороження. А замороження — це ситуація, яка вибухне в кожну секунду, і Росія безумовно використає це”.

Як повідомляв УНН, Україна у червні планує подати меморандуми щодо порушення Російською Федерацією конвенції про заборону расової дискримінації і про заборону фінансування тероризму. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час підписання Президентом розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року.