Климкин прокомментировал возможность назначения его послом в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность назначения его послом в США, отметив, что никто никуда его не будет посылать, передает УНН.
"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - написал Климкин в Twitter.
Как сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах, министра иностранных дел Украины Павел Климкин, который недавно подал в отставку, планируют отправить послом в США.
Напомним, Павел Климкин написал заявление об отставке с должности министра 17 мая. 6 июня Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.
11 июня в ВР зарегистрировали проекты постановлений Зеленского об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел Украины № 10381 и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины № 10382.
Сам Павел Климкин заявил, что планирует останется в политике. В то же время он также рассказал, что не нашел команды с которой бы пошел на выборы в Верховную Раду.