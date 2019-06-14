Клімкін прокоментував можливість призначення його послом у США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував можливість призначення його послом у США, зазначивши, що ніхто нікуди його не посилатиме, передає УНН.
"Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати", - написав Клімкін у Twitter.
Як повідомив обізнаний співрозмовник у дипломатичних колах, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який нещодавно подав у відставку, планують відправити послом у США.
Нагадаємо, Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра 17 травня. 6 червня Верховна Рада не підтримала звільнення Клімкіна.
11 червня у ВР зареєстрували проекти постанов Зеленського про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ України № 10381 та про призначення Пристайка міністром закордонних справ України № 10382.
Сам Павло Клімкін заявив, що планує залишиться у політиці. Водночас він також розповів, що не знайшов команди з якою би пішов на вибори до Верховної Ради.