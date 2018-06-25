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Климкин об освобождении заложников и политзаключенных: мы готовы отдать столько лиц, чтобы вытащить всех

Климкин об освобождении заложников и политзаключенных: мы готовы отдать столько лиц, чтобы вытащить всех

Киев  •  УНН

 • 8076 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Украина готова отдать столько человек, чтобы их количества хватило для  освобождения всех украинских заложников и политзаключенных. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы готовы на любые шаги, которые позволят нам освободить наших ребят. У нас есть граждане России, которые находятся сегодня здесь. У них есть соответствующие судебные приговоры. Конечно, для нас это, в первую очередь, и необходимые решения. Но мы готовы принимать эти решения. Все прекрасно понимают как Россия манипулирует с увольнением не только политических заключенных, но и заложников ... Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть действительно всех", - подчеркнул он.

Климкин подчеркнул, что Украина предлагала различные опции по освобождению заложников.

"Если РФ, является оккупационной властью, не готова идти вперед, пусть объяснит нашим партнерам в рамках "нормандии" так же", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, Россия спонсирует терроризм на оккупированных территориях Донбасса и сознательно исспользует пытки.

Украинские Национальные Новости

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