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Клімкін про звільнення заручників і політв'язнів: ми готові віддати стільки осіб, щоб витягнути всіх

Клімкін про звільнення заручників і політв'язнів: ми готові віддати стільки осіб, щоб витягнути всіх

Київ • УНН

 • 8076 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Україна готова віддати стільки осіб, щоб їх кількості вистачило для звільненя всіх українських заручників і політв'язнів. Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Ми готові на будь-які кроки, які дозволять нам звільнити наших хлопців. У нас є громадяни Росії, які знаходяться сьогодні тут. У них є відповідні судові вироки. Звичайно, для нас це, в першу чергу, і необхідні рішення. Але ми готові приймати ці рішення. Всі прекрасно розуміють як Росія маніпулює зі звільненням не тільки політичних в'язнів, а й заручників... Ми готові віддати стільки, щоб витягнути дійсно всіх", - наголосив він.

Клімкін наголосив, що Україна пропонувала різні опції щодо звільнення заручників.

"Якщо РФ, яка є окупаційною владою, не готова йти вперед, хай пояснить нашим партнерам в рамках "нормандії" так само", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація спонсорує тероризм на окупованих територіях Донбасу та свідомо застосовує тортури.

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