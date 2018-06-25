Клімкін про звільнення заручників і політв'язнів: ми готові віддати стільки осіб, щоб витягнути всіх

"Ми готові на будь-які кроки, які дозволять нам звільнити наших хлопців. У нас є громадяни Росії, які знаходяться сьогодні тут. У них є відповідні судові вироки. Звичайно, для нас це, в першу чергу, і необхідні рішення. Але ми готові приймати ці рішення. Всі прекрасно розуміють як Росія маніпулює зі звільненням не тільки політичних в'язнів, а й заручників... Ми готові віддати стільки, щоб витягнути дійсно всіх", - наголосив він.

Клімкін наголосив, що Україна пропонувала різні опції щодо звільнення заручників.



"Якщо РФ, яка є окупаційною владою, не готова йти вперед, хай пояснить нашим партнерам в рамках "нормандії" так само", - підкреслив міністр.



Як повідомляв УНН, Російська Федерація спонсорує тероризм на окупованих територіях Донбасу та свідомо застосовує тортури.