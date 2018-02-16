Климкин о встрече "нормандской четверки": прорыва не ожидаю

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65814 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80606 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83328 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108191 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100671 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104704 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111664 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122831 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134358 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Климкин о встрече "нормандской четверки": прорыва не ожидаю

Климкин о встрече "нормандской четверки": прорыва не ожидаю

Киев  •  УНН

 • 8214 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин не ожидает прорыва во время сегодняшней встречи "нормандской четверки". Об этом он сообщил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает корреспондент УНН.

"Честно скажу - какого-то прорыва не ожидаю, но будем стараться давить, как только можно", - заявил П.Климкин.

Напомним, по словам П.Климкина, во время встречи глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут затронуты темы освобождения заложников, безопасности и гуманитарной ситуации.

Как сообщал УНН, 16 февраля в столице федеральной земли Баварии начинается 54-я международная Мюнхенская конференция по безопасности.

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