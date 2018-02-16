Климкин о встрече "нормандской четверки": прорыва не ожидаю
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин не ожидает прорыва во время сегодняшней встречи "нормандской четверки". Об этом он сообщил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
"Честно скажу - какого-то прорыва не ожидаю, но будем стараться давить, как только можно", - заявил П.Климкин.
Напомним, по словам П.Климкина, во время встречи глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут затронуты темы освобождения заложников, безопасности и гуманитарной ситуации.
Как сообщал УНН, 16 февраля в столице федеральной земли Баварии начинается 54-я международная Мюнхенская конференция по безопасности.