Клімкін про зустріч “нормандської четвірки”: прориву не очікую
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін не очікує прориву під час сьогоднішньої зустрічі “нормандської четвірки”. Про це він повідомив під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.
“Чесно скажу — якогось прориву не очікую, але будемо намагатися тиснути, як тільки можна”, — заявив П.Клімкін.
Нагадаємо, за словами П.Клімкіна, під час зустрічі голів міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) будуть порушені теми звільнення заручників, безпеки та гуманітарної ситуації.
Як повідомляв УНН, 16 лютого в столиці федеральної землі Баварії розпочинається 54-а міжнародна Мюнхенська конференція з безпеки.