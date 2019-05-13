Климкин о "паспортизации" РФ: ЕС понимает, что "формальными санкциями" не должно закончиться

"Я начал сегодня разговор с министрами иностранных дел и комиссарами Европейской народной партии, потом разговаривал с отдельными министрами - с кем только не говорил, в смысле выдачи паспортов. Очень важно, что Евросоюз понимает, что на этот раз какими-то формальными санкциями, персональными, уже не должно закончиться. Это будет точно то, что у нас называют "измена". Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции, - это не ответ", - сказал Климкин.

Он заявил, что сказал министрам о том, что российская "паспортизация" - это "мегапроблема" не только для Украины, ее национальной безопасности, не только для оккупированных территорий, но и для всех стран Европы.

"Там они начинают задумываться. Я думаю, мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы сделать такой системный ответ. К сожалению, пока очень разные мнения. Но то, что мы должны двигаться к этому ответу, а не ограничиться формальными лозунгами - такого не будет. Мы посмотрели что будет дальше, что должны сделать. С некоторыми из коллег дискуссия лучше, понимаем с полуслова. С некоторыми нужно будет разговаривать дальше", - добавил он.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

8 мая украинское правительство решило не признавать выданные в ОРДЛО российские паспорта.

Президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение санкций в отношении РФ из-за решения о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.