Клімкін про “паспортизацію” РФ: ЄС розуміє, що “формальними санкціями” не має закінчитись

“Я почав сьогодні розмову з міністрами закордонних справ і комісарами Європейської народної партії, потім розмовляв з окремими міністрами — з ким тільки не розмовляв, в сенсі видачі паспортів. Дуже важливо, що Євросоюз розуміє, що на цей раз якимись формальними санкціями, персональними, вже не має закінчитись. Це буде точно те, що у нас називають "зрада". Якщо ми 10, 20, 50 людей поставимо під санкції, - це не відповідь”, — сказав Клімкін.

Він заявив, що сказав міністрам про те, що російська “паспортизація” — це “мегапроблема” не лише для України, її національної безпеки, не тільки для окупованих територій, але і для всіх інших держав Європи.

“Там вони теж починають замислюватись. Я думаю, ми поступово будемо рухатись до того, щоб зробити таку системну відповідь. На жаль, поки що є дуже різні думки. Але те, що ми маємо рухатись до цієї відповіді, а не обмежитись формальними гаслами — такого не буде. Ми подивились що буде далі, що маємо зробити. З деякими з колег дискусія краща, розуміємо з півслова. З деякими потрібно буде розмовляти далі”, — додав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

8 травня український уряд вирішив не визнавати видані в ОРДЛО російські паспорти.

Президент України Петро Порошенко закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель підтримати посилення санкцій щодо РФ через рішення щодо видачі російських паспортів жителям ОРДЛО.