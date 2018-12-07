Климкин поедет в Брюссель на заседание Совета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Брюссель 10 декабря для участия в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованного на сайте Совета ЕС, передает УНН.
Так, в повестке дня встречи 10 декабря кроме Украины обсудят Иран, Венесуэлу и сотрудничество ЕС и Африканского союза.
"Ожидается, что министры иностранных дел обсудят последние события в Украине, в том числе при подготовке к неформальному обеду с министром иностранных дел Павлом Климкиным в тот же день", - сообщили в Совете ЕС.
Кроме того, отмечается, что неформальный обед с главой украинского МИД состоится около 13:00.
Как сообщал УНН, в рамках 25-го Министерского заседания ОБСЕ (6-7 декабря 2018 года, г.Милан) состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.