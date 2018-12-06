Глави МЗС України та Італії провели зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У рамках 25-го Міністерського засідання ОБСЄ (6-7 грудня 2018 року, м.Мілан) відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Главою МЗС Італії Енцо Моаверо-Міланезі, інформує УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
У ході переговорів сторони підбили підсумки взаємодії двох держав у рамках Італійського головування в ОБСЄ у 2018 році.
“Крім цього, міністри обговорили актуальні питання українсько-італійської взаємодії у політичній та економічній сферах, наголосивши на важливості інтенсифікації політичного діалогу між Україною та Італією на найвищому рівні, а також поглиблення економічної співпраці між країнами”, — вказано у повідомленні.
Окремо було привернуто увагу італійської сторони до необхідності посилення санкційного режиму щодо РФ через її агресивні дії в Азовському та Чорному морях.
Нагадуємо, Україна очолила ГУАМ.