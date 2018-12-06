Главы МИД Украины и Италии провели встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В рамках 25-го Министерского заседания ОБСЕ (6-7 декабря 2018 года, г.Милан) состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Павел Климкин с главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В ходе переговоров стороны подвели итоги взаимодействия двух государств в рамках Итальянского председательства в ОБСЕ в 2018 году.
“Кроме этого, министры обсудили актуальные вопросы украинско-итальянского взаимодействия в политической и экономической сферах, отметив важность интенсификации политического диалога между Украиной и Италией на высоком уровне, а также углубления экономического сотрудничества между странами”, — указано в сообщении.
Отдельно было привлечено внимание итальянской стороны к необходимости усиления санкционного режима в отношении РФ за ее агрессивные действия в Азовском и Черном морях.
Напоминаем, Украина возглавила ГУАМ.