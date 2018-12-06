Україна очолила ГУАМ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Республіка Молдова передала Україні повноваження щодо головування в Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ (Грузія-Україна-Вірменія-Молдова), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.
Про це поінформували за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн ГУАМ, що відбулося на полях засідання Міністерської ради ОБСЄ у Мілані.
Глава МЗС Молдови Тудор Ульяновський заявив, що: “Переконаний, що традиція, яка існує в рамках ГУАМ, працювати на основі консенсусу дасть змогу державам-членам Організації продовжити плідну та взаємовигідну співпрацю, як на регіональному, так і на міжнародному рівні”.
Глава молдавського зовнішньополітичного відомства побажав успіху своїм українським колегам, висловив сподівання, що організація продовжить курс на поглиблення економічного та гуманітарного співробітництва на користь народів цих держав.
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