Рада схвалила звернення до міжнародних організацій через агресію РФ

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила постанову №9341 про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та національних парламентів держав світу у зв'язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.