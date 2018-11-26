Рада схвалила звернення до міжнародних організацій через агресію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила постанову №9341 про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та національних парламентів держав світу у зв'язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.
За відповідне рішення проголосували 272 народних депутатів.
“Затвердити звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України”, — йдеться у проекті постанови.
Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його метою є привернення уваги до погіршення безпекової ситуації в регіоні, зокрема в акваторіях Азовського та Чорного морів, до чергових актів агресії Російської Федерації проти Україні і закликання міжнародної спільноти надати відповідну підтримку Україні на міжнародній арені.
“Одним із завдань схвалення звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти є продовження та посилення тиску і санкцій проти Російської Федерації, формулюванні більш активної позиції у питанні врегулювання ситуації та направлення миротворчої місії ООН в Україну”, — зазначається у пояснювальній записці.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”. Згідно з указом, воєнний стан запроваджується у десяти областях України.
Також ВР призначила вибори Президента на 31 березня.