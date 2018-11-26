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Рада приняла обращение к международным организациям из-за агрессии РФ

Рада приняла обращение к международным организациям из-за агрессии РФ

Киев  •  УНН

 • 11901 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление №9341 об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и национальным парламентам государств мира в связи с очередным актом агрессии Российской Федерации против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

За соответствующее решение проголосовали 272 народных депутатов.

"Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ГУАМ, национальным парламентам государств мира в связи с очередным актом агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в проекте постановления.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его целью является привлечение внимания к ухудшению ситуации безопасности в регионе, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, к очередным актам агрессии Российской Федерации против Украины и призыв к международному сообществу оказать соответствующую поддержку Украины на международной арене.

"Одной из задач принятия обращения Верховной Рады Украины к международному сообществу является продолжение и усиление давления и санкций против Российской Федерации, формулировка более активной позиции в вопросе урегулирования ситуации и отправка миротворческой миссии ООН в Украину", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Согласно указу, военное положение вводится в десяти областях Украины.

Также ВР назначила выборы Президента на 31 марта.

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