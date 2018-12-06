Украина возглавила ГУАМ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Республика Молдова передала Украине полномочия по председательству в Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (Грузия-Украина-Армения-Молдова), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.
Об этом сообщили по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ГУАМ, что произошло на полях заседания Министерского совета ОБСЕ в Милане.
Глава МИД Молдовы Тудор Ульяновский заявил, что: “Убежден, что традиция, которая существует в рамках ГУАМ, работать на основе консенсуса даст возможность государствам-членам продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как на региональном, так и на международном уровне”.
Глава молдавского внешнеполитического ведомства пожелал успеха своим украинским коллегам, выразил надежду, что организация продолжит курс на углубление экономического и гуманитарного сотрудничества в интересах народов этих государств.
Напоминаем, Совет принял обращение к международным организациям из-за агрессии РФ.