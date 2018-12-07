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Клімкін поїде у Брюссель на засідання Ради ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Брюссель 10 грудня для участі в засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Про це йдеться в порядку денному засідання, оприлюдненого на сайті Ради ЄС, передає УНН.

Клімкін поїде у Брюссель на засідання Ради ЄС

Так, на порядку денному зустрічі 10 грудня окрім України обговорюватимуть Іран, Венесуелу та співробітництво ЄС та Африканського союзу.

“Очікується, що міністри закордонних справ обговорять останні події в Україні, у тому числі під час підготовки до неформального обіду з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним того ж дня”, — повідомили в Раді ЄС.

Крім того, зазначається, що неформальний обід з главою українського МЗС відбудеться близько 13:00.

Як повідомляв УНН, у рамках 25-го Міністерського засідання ОБСЄ (6-7 грудня 2018 року, м.Мілан) відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Главою МЗС Італії Енцо Моаверо-Міланезі.

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