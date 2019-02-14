Климкин сравнил шансы россиян и марсиан наблюдать за выборами в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россияне в составе международных миссий не имеют шансов быть наблюдателями на выборах президента в Украине. Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Кто-то никак не успокоится в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. В марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", - написал министр.
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Как сообщал УНН, РФ намерена участвовать в международном наблюдении за президентскими выборами в Украине.
Ранее на подпись Президенту Украины отправили закон о запрете россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.