Клімкін порівняв шанси росіян і марсіан спостерігати за виборами в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Росіяни у складі міжнародних місій не мають шансів бути спостерігачами на виборах президента в Україні. Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
"Хтось ніяк не заспокоїться щодо російських спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів", - написав міністр.
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Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в міжнародному спостереженні за президентськими виборами в Україні.
Раніше на підпис Президенту України відправили закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.