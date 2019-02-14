Клімкін порівняв шанси росіян і марсіан спостерігати за виборами в Україні

"Хтось ніяк не заспокоїться щодо російських спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів", - написав міністр.

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Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в міжнародному спостереженні за президентськими виборами в Україні.

Раніше на підпис Президенту України відправили закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.