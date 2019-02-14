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Клімкін порівняв шанси росіян і марсіан спостерігати за виборами в Україні

Київ • УНН

 • 11920 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Росіяни у складі міжнародних місій не мають шансів бути спостерігачами на виборах президента в Україні. Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.

"Хтось ніяк не заспокоїться щодо російських спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів", - написав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДПСУ розповіли, як перевірятимуть спостерігачів за виборами в Україні

Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в міжнародному спостереженні за президентськими виборами в Україні.

Раніше на підпис Президенту України відправили закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.

Українські Національні Новини

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