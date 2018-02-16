Климкин сравнил Мюнхенскую конференцию с фильмом "Трудности перевода"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил Мюнхенскую конференцию с фильмом "Трудности перевода". Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
“Мюнхенская конференция и по форме, и по содержанию все больше напоминает мне фильм „Трудности перевода“ — особенно когда читаешь нынешний доклад. Мир нуждается настоящем действенном лидерстве для будущего”, — заявил Климкин.
Напомним, сегодня Мюнхенская конференция по безопасности торжественно началась в баварской столице вступительным словом Председателя Конференции Ишингер.
Президент Украины Петр Порошенко 16 февраля выступит с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В рамках участия в конференции он проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.
Мюнхенская конференция и по форме, и по содержанию все больше напоминает мне фильм “Трудности перевода” — особенно когда читаешь нынешнюю доклад :) Мир нуждается настоящего действенного лидерства для будущего.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 февраля 2018 г.