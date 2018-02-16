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Клімкін порівняв Мюнхенську конференцію з фільмом "Труднощі перекладу"

Клімкін порівняв Мюнхенську конференцію з фільмом "Труднощі перекладу"

Київ • УНН

 • 8545 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порівняв Мюнхенську конференцію з фільмом "Труднощі перекладу". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Мюнхенська конференція і за формою, і за змістом дедалі більше нагадує мені фільм "Труднощі перекладу" - особливо коли читаєш цьогорічну доповідь. Світ потребує справжнього дієвого лідерства для майбутнього", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, сьогодні Мюнхенська конференція з безпеки урочисто розпочалась у баварській столиці вступним словом Голови Конференції Вольфганга Ішінгера.

Президент України Петро Порошенко 16 лютого виступить з окремою промовою на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки.

У рамках участі у конференції він проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.

Мюнхенська конференція і за формою, і за змістом дедалі більше нагадує мені фільм «Труднощі перекладу» - особливо коли читаєш цьогорічну доповідь:) Світ потребує справжнього дієвого лідерства для майбутнього.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 февраля 2018 г.

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