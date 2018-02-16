Клімкін порівняв Мюнхенську конференцію з фільмом "Труднощі перекладу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порівняв Мюнхенську конференцію з фільмом "Труднощі перекладу". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Мюнхенська конференція і за формою, і за змістом дедалі більше нагадує мені фільм "Труднощі перекладу" - особливо коли читаєш цьогорічну доповідь. Світ потребує справжнього дієвого лідерства для майбутнього", - заявив Клімкін.
Нагадаємо, сьогодні Мюнхенська конференція з безпеки урочисто розпочалась у баварській столиці вступним словом Голови Конференції Вольфганга Ішінгера.
Президент України Петро Порошенко 16 лютого виступить з окремою промовою на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки.
У рамках участі у конференції він проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.
Мюнхенська конференція і за формою, і за змістом дедалі більше нагадує мені фільм «Труднощі перекладу» - особливо коли читаєш цьогорічну доповідь:) Світ потребує справжнього дієвого лідерства для майбутнього.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 февраля 2018 г.