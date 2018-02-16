Климкин обсуждал с Тиллерсоном концепцию миссии США в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсуждал с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном концепцию миссии США в "нормандском формате". Об этом глава МИД Украины сообщил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
"С точки зрения привлечения США (к "нормандскому формату" - ред.) - я только с Рексом Тиллерсоном говорил в последнее время несколько раз, обсуждая концепцию этой миссии и что мы можем сделать. Поэтому в этом смысле у нас есть параллельный трек: американский и нормандский. Не принципиально, посадим ли мы США рядом, или в соседней комнате. Для меня главное результат - есть много разных идей", - сообщил П.Климкин.
Как сообщал УНН, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсудил с представителями ОБСЕ обострение конфликта на Донбассе.