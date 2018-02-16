Клімкін обговорював з Тіллерсоном концепцію місії США в “нормандському форматі”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорював з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном концепцію місії США в “нормандському форматі”. Про це голова МЗС України повідомив під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.
“З точки зору залучення США (до „нормандського формату“ — ред.) — я тільки з Рексом Тіллерсоном розмовляв останнім часом декілька разів, обговорюючи концепцію цієї місії і що ми можемо зробити. Тому в цьому сенсі у нас є паралельний трек: американський і нормандський. Не принципово, чи ми посадимо США поруч, чи в сусідній кімнаті. Для мене головне результат — є багато різних ідей”, — повідомив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер на полях Мюнхенської конференції з безпеки в Німеччині обговорив з представниками ОБСЄ загострення конфлікту на Донбасі.