Климкин обсудил с Чавушоглу открытие украинского консульства в Анталии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу открытие в этом году украинского консульства в Анталии. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Сегодня в Турции. С другом Мевлютом обсудили все и даже больше: от стратегического партнерства - к открытию нашего Консульства в Анталии этого года", - написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, ранее П.Климкин заявил, что Украина договорилась о безвизовом режиме с Уругваем и Перу, но необходимо открыть для украинцев всю Латинскую Америку.
Сегодня в Турции. С другом Мевлютом обсудили все и даже больше: от стратегического партнерства - к открытию нашего Консульства в Анталии этого года pic.twitter.com/kFsdP3Dh0a- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 апреля 2018 г.