Климкин обсудил с Чавушоглу открытие украинского консульства в Анталии

"Сегодня в Турции. С другом Мевлютом обсудили все и даже больше: от стратегического партнерства - к открытию нашего Консульства в Анталии этого года", - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, ранее П.Климкин заявил, что Украина договорилась о безвизовом режиме с Уругваем и Перу, но необходимо открыть для украинцев всю Латинскую Америку.

Сегодня в Турции. С другом Мевлютом обсудили все и даже больше: от стратегического партнерства - к открытию нашего Консульства в Анталии этого года pic.twitter.com/kFsdP3Dh0a