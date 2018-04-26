Клімкін обговорив з Чавушоглу відкриття українського консульства в Анталії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу відкриття цього року українського консульства в Анталії. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Сьогодні в Туреччині. З другом Мевлютом обговорили все і навіть більше: від стратегічного партнерства — до відкриття нашого Консульства в Анталії цього року”, — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, раніше П.Клімкін заявив, що Україна домовилась про безвізовий режим з Уругваєм та Перу, але необхідно відкрити для українців всю Латинську Америку.
Сьогодні в Туреччині. З другом Мевлютом обговорили все і навіть більше: від стратегічного партнерства - до відкриття нашого Консульства в Анталії цього року pic.twitter.com/kFsdP3Dh0a— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 апреля 2018 г.