Клименту хотят "приплести" мелкое хулиганство – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Задержанному "полицейскими" в оккупированном Крыму архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту хотят вменить нецензурную брань в общественном месте. Об этом сообщал адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"Замначальника полиции Симферополя Никитин объявил Архиепископу Клименту, что его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", - написал он.
Позже он отметил, что Климент собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу "чтобы исповедовать и причастить", но архиепископа сняли с автобуса.
"Сначала держали 5 часов в одном отделе полиции, якобы он украл церковное облачение. Теперь перевезли в другое и хотят вменить нецензурную брань в общественном месте", - подчеркнул защитник.
Кроме того, по словам Полозова, он вместе с еще одним адвокатом Эмилем Кубердиновым и архиепископом ожидают уже более часа в "отделе полиции "Киевский" Симферополя "какого-то лжесвидетеля, который должен показать, что Климент нецензурно выражался".
Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).
Кроме того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".
В МИД Украины выразили обеспокоенность задержанием Климента и заявили, что привлекут внимание в ООН, СЕ и ОБСЕ из-за этого.
Как сообщалось, сначала Климента доставили в Центральный районный отдел "полиции", однако впоследствии решили перевезти в Киевский РО.