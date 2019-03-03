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Клименту хотят "приплести" мелкое хулиганство – адвокат

Клименту хотят "приплести" мелкое хулиганство – адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Задержанному "полицейскими" в оккупированном Крыму архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту хотят вменить нецензурную брань в общественном месте. Об этом сообщал адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Замначальника полиции Симферополя Никитин объявил Архиепископу Клименту, что его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", - написал он.

Позже он отметил, что Климент собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу "чтобы исповедовать и причастить", но архиепископа сняли с автобуса.

"Сначала держали 5 часов в одном отделе полиции, якобы он украл церковное облачение. Теперь перевезли в другое и хотят вменить нецензурную брань в общественном месте", - подчеркнул защитник.

Кроме того, по словам Полозова, он вместе с еще одним адвокатом Эмилем Кубердиновым и архиепископом ожидают уже более часа в "отделе полиции "Киевский" Симферополя "какого-то лжесвидетеля, который должен показать, что Климент нецензурно выражался".

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).

Кроме того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "причиной для задержания Климента является его запланированная поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".

В МИД Украины выразили обеспокоенность задержанием Климента и заявили, что привлекут внимание в ООН, СЕ и ОБСЕ из-за этого.

Как сообщалось, сначала Климента доставили в Центральный районный отдел "полиции", однако впоследствии решили перевезти в Киевский РО.

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