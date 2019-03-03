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Кліменту хочуть "приплести" дрібне хуліганство – адвокат

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Затриманому "поліцейкімі" в окупованому Криму архієпископу Сімферопольському і Кримському Клименту хочуть закинути нецензурну лайку в громадському місці. Про це повідомляв адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.

"Заступник начальника поліції Сімферополя Нікітін оголосив Архієпископу Клименту, що його зараз відвезуть до Київського районного відділу поліції і оформлятимуть дрібне хуліганство за нібито нецензурну лайку", - написав він.

Пізніше він зазначив, що Климент збирався їхати до українського політв'язня Павла Гриба "щоб сповідувати і причастити", але архієпископа зняли з автобуса.

"Спочатку тримали 5 годин в одному відділі поліції, нібито він вкрав церковне вбрання. Тепер перевезли в інший і хочуть закинути нецензурну лайку в громадському місці", - підкреслив захисник.

Крім того, за словами Полозова, він разом з ще одним адвокатом Емілем Кубердіновим і архієпископом очікують вже понад годину у "відділі поліції "Київський" Сімферополя "якогось лжесвідка, який повинен показати, що Климент нецензурно висловлювався".

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ).

Крім того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, що "причиною для затримання Климента є його запланована поїздка в СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідування там українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було дано дозвіл".

У МЗС України висловили стурбованість затриманням Климента і заявили, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це.

Як повідомлялося, спочатку Клімента доставили до Центрального районного відділу "поліції", однак згодом вирішили перевезти до Київського РВ.

Українські Національні Новини

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