Кліменту хочуть "приплести" дрібне хуліганство – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Затриманому "поліцейкімі" в окупованому Криму архієпископу Сімферопольському і Кримському Клименту хочуть закинути нецензурну лайку в громадському місці. Про це повідомляв адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"Заступник начальника поліції Сімферополя Нікітін оголосив Архієпископу Клименту, що його зараз відвезуть до Київського районного відділу поліції і оформлятимуть дрібне хуліганство за нібито нецензурну лайку", - написав він.
Пізніше він зазначив, що Климент збирався їхати до українського політв'язня Павла Гриба "щоб сповідувати і причастити", але архієпископа зняли з автобуса.
"Спочатку тримали 5 годин в одному відділі поліції, нібито він вкрав церковне вбрання. Тепер перевезли в інший і хочуть закинути нецензурну лайку в громадському місці", - підкреслив захисник.
Крім того, за словами Полозова, він разом з ще одним адвокатом Емілем Кубердіновим і архієпископом очікують вже понад годину у "відділі поліції "Київський" Сімферополя "якогось лжесвідка, який повинен показати, що Климент нецензурно висловлювався".
Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ).
Крім того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, що "причиною для затримання Климента є його запланована поїздка в СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідування там українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було дано дозвіл".
У МЗС України висловили стурбованість затриманням Климента і заявили, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це.
Як повідомлялося, спочатку Клімента доставили до Центрального районного відділу "поліції", однак згодом вирішили перевезти до Київського РВ.