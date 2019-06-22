Климатические протесты в ФРГ: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во время масштабной “антивугильнои” акции протеста у Ахена в ФРГ между митингующими и полицией произошли столкновения, стражи порядка применили слезоточивый газ, пишет УНН со ссылкой на организаторов акций протеста, движение Ende Gelände.
В сообщении движения указано: “Во время акций протеста в районе рейнских буровых шахт активисты вышли к месту открытого карьееру Гарзвайлер. Полиция применила перечный газ”.
Правоохранители федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия неоднократно предупреждали протестующих об опасности проведения акции возле карьера, где высота обрыва достигает 40 метров.
По данным полицейских: они пытались не допустить людей к месту добычи, активисты прорывались через границы, в столкновениях с демонстрантами ранены по меньшей мере 6 полицейских.
Стоит напомнить, что накануне в немецком Аахене 40 тысяч человек протестовали против изменений климата.