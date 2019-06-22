Кліматичні протести у ФРН: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Під час масштабної “антивугільної” акції протесту біля Ахена у ФРН між мітингарями та поліцією сталися сутички, правоохоронці застосувала сльозогінний газ, пише УНН з посиланням на організаторів акцій протесту, рух Ende Gelände.
У повідомленні руху вказано: “Під час акцій протесту в районі рейнських бурових шахт активісти вийшли к місцю відкритого кар’єеру Гарзвайлер. Поліція застосувала перцевий газ”.
Правоохоронці федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія неодноразово попереджали протестувальників про небезпеку проведення акції біля кар’єру, де висота обриву сягає 40 метрів.
За даними поліцейських: вони намагалися не допустити людей до місця видобутку, активісти проривалися через кордони, у сутичках з демонстрантами поранено щонайменше 6 поліцейських.
Варто нагадати, що напередодні у німецькому Аахені 40 тисяч осіб протестували проти змін клімату.